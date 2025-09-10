Среда, 10 Сентября 2025 16:28

АрмИнфо. Исследователи Института археологии и этнографии Национальной академии наук (НАН) Армении получили и изучили данные официальных списков памятников, расположенных на территории Советского Азербайджана, и государственной политики Советского Азербайджана в отношении них из российских архивов.

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению из НАН РА, задача состояла в том, чтобы понять, какие памятники признавали власти Советского Азербайджана в Нагорно- Карабахской автономной области и семи прилегающих районах советского периода до 1988 года, какую политику они проводили в отношении них и почему Азербайджан постоянно пишет о памятниках, разрушенных армянами, но не указывает их названия.

Отмечается, что было изучено более двадцати официальных списков памятников Советского Азербайджана, составленных в 1946-1989 годах и представленных в Министерство культуры СССР в архиве Научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Дмитрия Лихачева (Институт наследия).

"Сопоставление материалов наглядно демонстрирует, как в списках, составленных в советский период, названия даже очень известных армянских памятников были "забыты" или же их идентичность фактически была изменена. В то же время становится очевидным, сколько ложной "информации" распространяют нынешние власти", - отметила руководитель группы прикладной антропологии Института археологии и этнографии НАН РА, кандидат исторических наук Грануш Харатян.

Например, по ее словам, говорится о сотнях разрушенных азербайджанских памятников на территории Республики Арцах, в частности, о десятках мечетей, в то время как в семи районах, находившихся под административной юрисдикцией Республики Арцах в 1992- 2020 годах (Агдам, Лачин, Кубатлу, Кельбаджар, Джебраил, Зангелан, Физули) с 1946 по 1989 год, всего в более чем 20 различных официальных списках упоминается 154 памятника, как христианских, так и мусульманских.

"Среди них наибольшее количество составляют мавзолеи - 42 и мечети - 8. Возникает вопрос, как, даже при самом большом желании, Республика Арцах может ликвидировать "десятки" из 8 существующих мечетей. Христианские памятники представлены лишь в немногих списках: по одному монастырю в Лачине и Кельбаджаре, четыре пещерных монастыря в Лачине и Кубатлу. Тысячи армянских памятников отсутствуют в этих списках. Не представлен даже знаменитый Дадиванк в Кельбаджарском районе, который приобрел большую политическую ценность в Азербайджане после войны 2020 года. Это был забытый памятник в Азербайджане, который разрушался в советский период и был восстановлен только властями Арцаха", - добавила Харатян.

Первое исследование, завершённое исследователями на данный момент, охватывает период с 1992 по 2020 год. Списки памятников семи районов, находящихся под контролем Республики Арцах и НКАО.

По словам Харатян, известно, что на территории НКАО находились тысячи памятников. "Абсолютное большинство из них, более 90 процентов, были армянскими. Согласно исследованиям, обобщённым в 1987 году, только на территории НКАО насчитывалось 1700 историко-архитектурных памятников, в том числе 60 монастырских комплексов и более 500 церквей. По регионам общее число памятников достигало 520 в Мартакертском районе, 420 в Гадрутском районе, 357 в Мартунинском районе, 250 в Степанакертском (позднее Аскеранском) районе, 123 в Шушинском районе, включая город Шуши. Но в списках 1968 года было указано только 68 памятников НКАО, а в 1981 году - только 58. Если учесть, что из 58 памятников в списке 15 были памятниками советского периода, то всё досоветское прошлое НКАО была представлена 42 памятниками, из которых только 18 были армянскими", - заметила учённый.

Ссылаясь на отсутствие памятника Дадиванк в списке, она отметила, что во времена СССР на территории Кельбаджарского района существовал знаменитый армянский монастырский комплекс с богатым прошлым, называемый Хутаванк или Дадиванк, заброшенный, разрушенный, но сохранившийся, с церквями, колокольнями, хачкарами, рукописями, библиотекой, трапезной и гостевыми домами.

По ее словам, в 1923 году, когда создавалась Нагорно-Карабахская автономная область, Советский Азербайджан сделал всё возможное, чтобы Дадиванк не вошёл в состав Нагорно-Карабахской автономной области, и он оказался в Курдистанском уезде, спешно созданном в 1923 году. "Проблема отсутствия Дадиванка в списках памятников заключалась не в том, что он не представлял никакой исторической или монументальной ценности, а, наоборот, в том, чтобы скрыть этот знаменитый монастырь. Если его там нет, то, естественно, там нет и сотен других средневековых армянских памятников Кельбаджарского района. Были не упомянуты десятки церквей с такими названиями, как Сурб Карапет, Геворг, Саргис, Григор, Мариам Аствацацин и другие, Кармираванк, средневековые крепости, хачкары, меликские особняки, кладбища с армянскими надписями, значительная часть которых сохранилась, а некоторые были полуразрушены в советский период", - добавила Харатян.

Исследователь также заметила, что в 1940 году археолог Евгения Пчелина, побывавшая в регионе, напомнила нам об этом, написав, что в Кельбаджарском районе сохранилось множество разрушенных армянских поселений, разрушенных и полуразрушенных церквей, часовен, кладбищ, жилых пещер, свидетельствующих о бурной жизни прошлого. Теперь же они разбросаны по почти безлюдной местности, и даже само их существование нигде не подтверждено, не зарегистрировано, не исследовано...

Она предположила, что причина "отсутствия памятников" в Кельбаджаре заключается в том, что в Кельбаджарском районе фактически не было мусульманских памятников, даже ни одной мечети. "Всё "монументальное прошлое" Кельбаджара было исключительно армянским. Курды и турки, самые отсталые азербайджанцы, ничего не построили. Как бы ни было скудно представлено армянское культурное наследие, его приходилось уравновешивать мусульманским, которое полностью отсутствовало", - далее говорится в сообщении.

В НАН РА сообщили, что результаты исследования готовятся к публикации. В 2025 году автореферат книги "Памятники исторического Арцаха в официальных списках памятников Советского Азербайджана XX век" будет представлен на обсуждение Учёного совета Института археологии и этнографии НАН РА.