Среда, 10 Сентября 2025 14:31

АрмИнфо. Министр обороны Армении Сурен Папикян поздравил Себастьена Лекорню с назначением на пост премьер-министра Франции.

"Сердечно поздравляю Себастьена Лекорню с назначением на пост премьер-министра Французской Республики. Выражаю глубокую благодарность за наше плодотворное сотрудничество и его значимую работу в Министерстве вооружённых сил Франции, способствующую углублению дружбы и стратегического партнёрства между Арменией и Францией", - написал Папикян в своем микроблоге в Твиттер (Х).

9 сентября указом президента Франции Эмманюэля Макрона Лекорню был назначен главой правительства страны. Предыдущее французское правительство ушло в отставку на фоне вотума недоверия, выраженного законодательным органом к исполнительной.