Среда, 10 Сентября 2025 14:00

АрмИнфо. Заместитель министра юстиции Армении Анна Карапетян на встрече с замглавы МИД Ирана Вахидой Джалалзаде обсудила возможности экстрадиции осужденных, отбывающих наказание не в своей стране.

Как сообщили в пресс-службе Министерства, в частности, речь шла об осужденных, отбывающих наказание в Армении и являющихся гражданами Ирана, а также передачей граждан Армении, отбывающих наказание в Иране.

В ходе встречи стороны также высоко оценили сотрудничество, существующее между двумя государствами в сферах деятельности Министерств юстиции. В этом ключе Карапетян подчеркнула важность визита министра юстиции Ирана в Армению в ближайшее время по приглашению главы Минюста, отметив, что это еще один повод для укрепления сотрудничества и расширения договорных отношений.

Она также коснулась деятельности Совместной комиссии Армении-Ирана по судебным и правовым вопросам, отметив эффективность использования уже существующей договорно-правовой базы.

В завершении встречи стороны подтвердили свою готовность продолжать эффективное сотрудничество.