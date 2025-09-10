Среда, 10 Сентября 2025 13:20

АрмИнфо. Первопрестольный Эчмиадзин назвал ложными и вымышленными информацию, опубликованную на сайте "Заркерак" и перепечатанную Общественной телекомпанией Армении (ОТА), касательно Католикоса всех армян Гарегина Второго.

В публикации, Католикос всех армян именуется его мирским именем, и отмечается, что якобы под его руководством была создана "фабрика фейков для манипуляции информацией".

"Церкви никогда не были нужны фейки, чтобы озвучивать истины или поднимать какие-либо вопросы. Информационная служба Первопрестольного Эчмиадзина в рамках своих функций сотрудничает и находится на постоянной связи в различных форматах с ответственными за прессу и духовенством епархий", - подчеркивается в сообщении пресс- канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина.

Кроме того, отмечается, что с целью надлежащего распространения новостей информационное агентство Первопрестольного Эчмиадзина имеет отдельные церковные группы, с которыми по мере необходимости организуются консультации и тематические обсуждения.

Напомним, что премьер Армении запустил в мае кампанию против Армянской Апостольской Церкви. Так, 29 мая, на заседании правительства Пашинян сравнил армянские церкви с чуланами, а его супруга - Анна Акопян назвала священнослужителей главными педофилами страны, кроме того, глава армянского кабмина поднял вопрос целибата служителей ААЦ. В частности он заявил, что у него есть доказательства нарушения обета безбрачия рядом священнослужителей, в том числе и Католикосом Всех армян Гарегином II, который, по его мнению, должен сложить с себя сан. Между тем, независимые эксперты склоны считать, что данная антицерковная кампания продиктована из вне.