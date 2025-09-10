Среда, 10 Сентября 2025 12:51

АрмИнфо. Выборы в Совет старейшин укрупненной общины Вагаршапат состоятся 16 ноября 2025 года.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении, для получения учетной записи с целью участия в этих выборах, политические партии и блоки должны подать заявление в ЦИК в электронном виде до 12 октября 18:00. "Крайний срок регистрации - это срок, установленный для предоставления документов в избирательную комиссию для составления электоральных списков, после чего возможность регистрации с помощью учетной записи приостанавливается", - резюмировали в ЦИК.

Напомним, что 13 мая, Комиссия по предотвращению коррупции возбудила производство об административном правонарушении в отношении экс-мэра Вагаршапата Дианы Гаспарян, а уже 15 мая она объявила о своей отставке. По ее словам, такое решение было принято в связи с необходимостью "сделать выбор между семьей и работой".

Однако, в Антикоррупционном комитете сообщали, что "ведется расследование уголовного производства, связанного с злоупотреблением должностными полномочиями, а также с предоставлением ложной информации или сокрытием данных в декларации". Эту информацию в ведомстве никак не прокомментировали.

Добавим, что в начале февраля текущего года армянская служба Радио Свобода сообщала, что Гаспарян заключила контракт с индивидуальным предпринимателем Ашотом Мирзояном, своим свекром, на закупку сжатого природного газа для городской администрации 27 января на 13,6 млн драмов. Согласно Закону Армении о государственной службе, если действия или решения должностного лица могут привести к конфликту интересов, оно обязано подать письменное уведомление своему вышестоящему руководству. Однако главы общин не имеют вышестоящего органа, поэтому в таких случаях они должны уведомлять Комиссию по предотвращению коррупции. Однако в Комиссии по предотвращению коррупции сообщили "Азатутюн", что от мэра Вагаршапата не поступало никаких уведомлений о конфликте интересов, а Диана Гаспарян не отказалась от участия в принятии решения и подписала контракт со своим свекром. При этом это не единственный скандал вокруг семьи Гаспарян. Муж Дианы Гаспарян, Арамаис Мирзоян, является членом фракции "Гражданский договор" в совете старейшин Вагаршапата. Семья мужа Гаспарян без разрешения начала строительство жилых домов в Эчмиадзине. Кроме того, 1,2 гектара земли перешли в собственность семьи мэра при сомнительных обстоятельствах. Член совета общины Аракс от партии "Гражданский договор" Шахен Шахинян сначала купил этот участок на аукционе мэрии Вагаршапата, а затем передал его компании "Наре Плюс", принадлежащей свекрови Гаспарян. Именно на основе этих разоблачений Антикоррупционный комитет Армении возбудил уголовное дело, и Диана Гаспарян была допрошена.