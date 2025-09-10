Среда, 10 Сентября 2025 12:47

АрмИнфо. Отныне на Южном Кавказе восторжествует логика мира, а не конфликта. Об этом было заявлено на встрече посла Армении в ФРГ Виктора Енгибаряна со старшим членом Комитета по иностранным делам Бундестага, спикером по вопросам внешней политики парламентской фракции Социал- демократической партии Адисом Ахметовичем.

Как рассказал армянский дипломат на своей странице в Фейсбук, Енгибарян представил программу правительства Армении "Перекрёсток мира" и трёхсторонние документы, подписанные в Вашингтоне премьер-министром РА, президентами Азербайджана и США.

Коснувшись последних региональных событий, он подчеркнул, что для Армении и Азербайджана началась эпоха сотрудничества и процветания, и отныне во всём регионе будет преобладать логика мира, а не конфликта.

В то же время посол отметил, что соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений также открывает большие возможности для соседних стран, Европейского союза и Германии. Он подчеркнул, что парафирование соглашения снижает риски безопасности, которые ранее были препятствием для иностранных инвесторов, указав на возможности сотрудничества в области информационных технологий, туризма и ряда других сфер, представляющих взаимный интерес. Были упомянуты отношения между Арменией и Евросоюзом.