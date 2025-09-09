Вторник, 9 Сентября 2025 17:35

АрмИнфо. Музей истории Армении и Британский музей подписали меморандум о взаимопонимании. Последний был подписан в рамках визита армянской делегации, возглавляемой заместителем министра образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Альфредом Кочаряном в Лондон.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МОНКС, меморандум углубит межкультурное сотрудничество, способствуя расширению партнерства, формированию новых связей и развитию культурного обмена. С армянской стороны документ подписал директор Музея истории Армении Давид Погосян, а с британской - директор Британского музея Николас Куллинан.

Альфред Кочарян подчеркнул, что меморандум закрепит новые перспективы для сотрудничества. В связи с этим он напомнил, что в 2024 году в Музее истории Армении в сотрудничестве с Британским музеем была организована выставка "Мать- Божество: от Анаит до Мариам". По словам замминистра, эта выставка стала как важным элементом культурной повестки динамичного и развивающегося сотрудничества между Арменией и Великобританией, так и прочной основой для его дальнейшего развития.

Согласно источнику, армянская делегация ознакомилась также с библиотечными фондами Великобритании. В результате обсуждений была достигнута договоренность о налаживании сотрудничества.