АрмИнфо. Вопросы, связанные с нынешним состояние армяно-российских отношений и необходимостью установления долгосрочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, были на повестке встречи первого президента Армении Левона Тер-Петросяна с послом России в стране Сергеем Копыркиным.

Как сообщил на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь Тер-Петросяна Арман Мусинян, беседа продлилась больше часа. По словам Мусиняна, первый президент счёл необходимым подчеркнуть следующее: присутствие России в Закавказье - насущная необходимость и реальность, подтверждённая историей. "Честными и надёжными друзьями Армении являются Россия, Иран, Грузия, Франция, Греция, а в ближайшей перспективе - Китай и Индия", - заключил Тер-Петросян.