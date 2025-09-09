Вторник, 9 Сентября 2025 15:30

АрмИнфо. Жители Нор-Норка провели 9 сентября акцию протеста у здания мэрии Еревана, чтобы выразить несогласие с решением городских властей о сносе детской площадки для строительства очередного высотного здания.

Вместе с обычными жителями в акции принимал участие известный активист Артур Чахоян. Он отметил, что во время нескольких предыдущих заседаний Совета старейшин данный проект был отклонен. К тому же, отрицательное заключение относительно строительства высотного здания в Нор-Норке выступила администрация данного района. Однако, невзирая на все это, Совет старейшин в купе с необсуждаемыми вопросами включил в повестку и этот вопрос.

Чахоян также обратил внимание общественности на то, что данная территория согласно 63 статьи Земельного кодекса Армении не подлежит отчуждению. То есть, столичные власти приняли подобное решение, нарушив права жителей района и их детей. <Законом это не предусмотрено. Но они продали. Вместо того, чтобы защитить права детей, они готовятся предоставить разрешение на строительство>, - посетовал активист.

Он также сообщил, что Прокуратура начала следствие по данному процессу для возбуждения уголовного дела. <Но никого ничего не интересует>, - подчеркнул Чахоян.

К протестующим вышла член Совета старейшин от партии <Республика> Ани Хачатрян. Обратившись к жителям Нор-Норка она отметила следующее: <По моему предложению проект выйдет из повестки. Остальное по части моих полномочий, я что пообещала - будет сделано>.

Вместе с тем, она отметила, что те люди, которые попадут под разные политические течения в рамках сложившейся ситуации, пусть не ожидают никакой поддержки от их партии.

Чахоян в этой связи заметил, что акция не имеет какого-либо политического контекста, направленности. При этом активист посетовал, что исключении вопроса из повестки - не решает проблемы, поскольку в подобном случае последний получает положительное заключение.