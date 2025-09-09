Вторник, 9 Сентября 2025 14:58

АрмИнфо. Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян была избрана членом Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров на Генеральной ассамблее Международной ассоциации прокуроров, состоявшейся в Сингапуре, сообщает пресс-служба армянского надзорного ведомства.

Отмечается, что Исполнительный комитет является руководящим и административным органом ассоциации. Комитет состоит из председателя, заместителя председателя и 20 членов.

Генеральная прокуратура Республики Армения является членом МАП с 1 января 1999 года и впервые была номинирована в качестве члена Исполнительного комитета. Ассоциация была основана в 1995 году и стремится оказывать поддержку прокурорам во всем мире в продвижении верховенства закона и обеспечении полного применения стандартов профессионального поведения МАП. Около 450 участников из 80 стран мира прибыли в Республику Сингапур для участия в Ежегодной конференции и Генеральной ассамблее Международной ассоциации прокуроров.