Вторник, 9 Сентября 2025 11:11

АрмИнфо. Генеральный прокурор Республики Армения Анна Вардапетян в рамках своего рабочего визита в Республику Сингапур 9 сентября 2025 года встретилась с генеральным прокурором Швейцарской Конфедерации Стефаном Блетлером.

Как сообщает надзорный орган, Анна Вардапетян поблагодарила генпрокурора Швейцарии за принятие приглашения на двустороннюю встречу в рамках конференции Международной ассоциации прокуроров и обсуждение перспектив развития сотрудничества в сфере уголовного правосудия. Она высоко оценила сотрудничество, установленное между генеральными прокуратурами Армении и Швейцарии, и выразила благодарность за содействие, оказываемое швейцарскими коллегами в уголовном судопроизводстве по расследуемому в Армении преступлению отмывания денег.

В ходе встречи, в частности, обсуждались возможности развития международно-правового сотрудничества между Арменией и Швейцарией в уголовно-правовой сфере и перспективы углубления сотрудничества в рамках Евроюста.

Анна Вардапетян отбыла с рабочим визитом в Республику Сингапур для участия в 30-й ежегодной конференции и Генеральной ассамблее Евроюста. Международная ассоциация прокуроров (МАПП). Генеральный прокурор Республики Армения был избран кандидатом в члены Исполнительного комитета на 59-й сессии Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров, состоявшейся в Буэнос-Айресе 8 апреля 2025 года. Выборы члена Исполнительного комитета состоятся на предстоящем заседании.