АрмИнфо. Кто убедил власти Армению пойти по этому катастрофическому пути, отвергнув и скрыв от народа предложение о мирном урегулировании в 2019 году, тем самым открыв прямую дорогу к войне. Таким вопросом задается представитель группы "Альтернативные проекты" Ваге Ованнисян.

Эксперт обратил внимание, что по данным британской прессы, бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон использовал политические связи, приобретенные им благодаря своей должности, в личных целях, для заработка.

Ованнисян добавил, что этот человек (возможно, вместе с другими людьми такого же уровня) убедил украинские власти не принимать Стамбульские соглашения, продолжить войну, результатом которой стали нынешнее разрушенное государство, миллионы жертв и искалеченные судьбы десятков миллионов. По его словам, этим людям безразличны жизни других народов, чужое горе не входит в число их приоритетов.

"Очевидно, что другие Джонсоны убедили нынешние власти Армении принять решения, которые привели нас к трагедии. Кто убедил власти Армении? Отвергнуть и скрыть от народа предложение о мирном урегулировании в 2019 году, тем самым открыв прямую дорогу к войне. Отклонить предложение о досрочном прекращении войны.

Признать Арцах частью Азербайджана, после чего исход армян стал уже технической проблемой. Это звенья одной трагической, но логичной цепи. Конечно, между ними есть множество видимых и невидимых решений, но эти три составляют стержень трагедии", - констатировал Ованнисян.

При это он уверен, что вопрос о том, "Кто же убедил?" имеет для армянского народа жизненно важное значение. "Он, прежде всего, ключ к пониманию того, что произошло, как наша трагедия стала возможной. Но он также очень важен для понимания того, как двигаться дальше, как организовать послевоенное восстановление государства и общества, как избежать дальнейшего развития этого кровавого сценария, предвещающего нам потерю государственности и неминуемую армянскую резервацию", - продолжил Ованнисян.

Вместе с тем эксперт уверен, что подобно тому, как очередное одностороннее решение было подписано в летнюю жару, во время отпуска, без какого-либо публичного и политического обсуждения, без консенсуса и, конечно же, без сопротивления, так будут подписаны и другие решения, которые сформулируют следующие этапы армянской трагедии.

"И это позорный провал нашей политической мысли и нынешних форматов, что за 4-5 лет они не смогли сформулировать, отфильтровать важнейшие вопросы, сделать их доступными для собственного народа, превратить их в общественный запрос.

За этими вопросами, за пределами политики и даже сложных геополитических программ, стоит огромное чувство, бесконечная человеческая трагедия. Ведь именно это чувство сформулирует непреклонный спрос на перемены, но и зафиксирует пустоту сегодняшнего политического мышления. Задача сил, претендующих на новое правительство, - не просто превратить это чувство в предмет для скорби, а найти политические решения, учитывающие его", - заключил Ованнисян в своей публикации на Фейсбук.