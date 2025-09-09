Вторник, 9 Сентября 2025 10:57

АрмИнфо. Чиновник Комитета кадастра Армении получил взятку за ввод в электронную систему Комитета поддельных данных и регистрацию самовольных построек в Араратской области.

В частности, как сообщает Антикоррупционный комитет, установлено, что индивидуальные предприниматели, получившие в Государственном комитете кадастра недвижимости РА квалификацию картографа, геодезиста, землеустроителя, по предварительному сговору, в составе группы лиц, получили взятку от гражданина за фальсификацию качественных и количественных данных о самовольных постройках, расположенных на территории города Арташат Араратской области РА, и внесение их в электронную систему Комитета кадастра РА. Часть суммы была передана должностному лицу Комитета кадастра РА для обеспечения беспрепятственной регистрации самовольных построек в указанных условиях.

Кроме того, в ходе предварительного расследования установлено, что указанные индивидуальные предприниматели, предоставив сведения от лица, осуществляющего проектную деятельность в городе Арташат, а также бывшего сотрудника отдела градостроительства и землепользования муниципалитета Арташат, подготовили поддельное архитектурно-строительное задание на разработку проектной документации для строительства жилого дома и вспомогательных построек, принадлежащих другому гражданину.

В совершении вышеуказанных преступных деяний обвиняются 6 человек. Сотруднику Комитета кадастра РА предъявлено обвинение по статье 435, части 2, пункту 3 Уголовного кодекса РА за получение взятки. В отношении него в качестве меры пресечения избран арест. Также двум индивидуальным предпринимателям предъявлены обвинения в пособничестве и подстрекательстве к получению взятки в частном секторе, а также в изготовлении и сбыте поддельных документов в составе группы лиц. В отношении одного из них в качестве меры пресечения избран арест, а в отношении другого - домашний арест.

В ходе предварительного расследования предъявлены обвинения также гражданину, давшему взятку, и лицам, содействовавшим изготовлению поддельных документов.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено, материалы уголовного дела направлены в Антикоррупционный суд Республики Армения с обвинительным заключением.