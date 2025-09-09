Вторник, 9 Сентября 2025 10:54

АрмИнфо. Андраник Чамичян, заключенный под стражу на два месяца по делу о якобы подготовке терроризма более известное как дело "о страйкболе", переведён под домашний арест. Об этом сообщил адвокат Чамичяна Рубен Меликян на своей странице в Фейсбук.

"В 21:40, по истечении двухмесячного срока тюремного заключения, самый молодой политзаключённый, 18-летний Андраник Чамичян, был освобождён из уголовной- исправительной колонии "Нубарашен" и переведён домой для отбывания двухмесячного домашнего ареста. Свободу всем политзаключённым. Свободу нашим братьям-узникам", - написал Меликян.

Напомним, что 9 июля представители правоохранительных органов Армении провели обыски в домах ряда членов АРФ "Дашнакцутюн", в том числе и депутата парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гегама Манукяна. Позже в пресс- службе Следственного комитета Армении сообщили, что в рамках дела о подготовке "террористического акта" были задержаны 7 человек, в том числе и член молодежного крыла партии Андраник Чамичян. Все задержанные, кроме Чемичяна через 48 часов были отпущены на свободу. При этом дашнакцаканы уверены, что задержания их соратников - очередной политический заказ. У юноши наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем.