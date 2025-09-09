Вторник, 9 Сентября 2025 10:49

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел Армении Роберт Абисогомонян принял регионального директора по Европе и Центральной Азии Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-женщины) Белен Санс Луке.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, на встрече обсуждались прогресс, достигнутый Арменией в области гендерного равенства, женского лидерства и социально- экономической защиты, План действий РА по реализации резолюции 1325 Совета Безопасности ООН "Женщины, мир и безопасность", а также вопросы обеспечения прав наиболее уязвимых групп.

Были также обсуждены инициативы Армении на многосторонних площадках, направленные на продвижение прав женщин и девочек.