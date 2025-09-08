Понедельник, 8 Сентября 2025 20:28

АрмИнфо.Губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян обсудил с послом Франции в Армении Оливье Декотиньи реализованные и текущие программы в сферах образования, здравоохранения, туризма, культуры и сельского хозяйства в области в рамках децентрализованного сотрудничества между Гегаркуникской областью и департаментом Изер, а также достигнутые в результате этого результаты.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, Саркисян на встрече коснулся предстоящих визитов связанных с развитием в Гегаркуникской области пешего туризма и сельскохозяйственного сектора посредством внедрения новых технологий, а также французского опыта в нашей стране.

Губернатор рассказал о программах, направленных на развитие инфраструктуры региона, которые также вносят большой вклад в развитие туристической сферы.

Декотиньи, высоко оценив многолетнее сотрудничество, установившееся между двумя странами, заверил, что французская сторона продолжит оставаться верной своим принципам и реализовывать совместные программы в Гегаркуникской области, внедряя новые идеи, привлекая различные организации, предприятия и неправительственные организации, что внесет значительный вклад в углубление дружественных связей и взаимных контактов между народами двух стран.

В ходе встречи были также обсуждены другие перспективные вопросы экономического и культурного сотрудничества.