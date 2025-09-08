Понедельник, 8 Сентября 2025 17:56

АрмИнфо. Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла представленную Арменией резолюцию "Десятая годовщина Международного дня памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления ".

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в резолюции содержится призыв к созыву тематического заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в ознаменование десятой годовщины этого Международного дня с целью активизации усилий по предупреждению геноцида и наказанию за него, а также подчёркивается важность борьбы с этим преступлением.

Резолюция, совместно подготовленная государствами-членами всех пяти региональных групп ООН, отражает широкую поддержку и демонстрирует общую приверженность укреплению повестки дня по предупреждению геноцида.

Инициатива Армении представляет собой важный шаг в продвижении международных усилий по предупреждению геноцида и массовых злодеяний, а также в консолидации глобальных действий против этого преступления.

По инициативе Армении в 2015 году 69-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла консенсусную резолюцию A/RES/69/323, провозгласившую 9 декабря Международным днём памяти и достоинства жертв преступления геноцида и предупреждения этого преступления. В резолюции подчёркивается необходимость увековечения памяти жертв геноцида, что играет ключевую роль в предотвращении подобных преступлений.