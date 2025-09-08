Понедельник, 8 Сентября 2025 17:52

АрмИнфо. Армения и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в сфере образования на 2025-2029гг.. Документ был подписал между главой Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении (МОНКС) Жанной Андреасян и главой Министерства науки, исследований и технологий Ирана Хоссейном Симаи Саррафом Как сообщает пресс-служба МОНКС, меморандум предусматривает обмен информацией об образовательных системах, установление прямых связей между высшими учебными заведениями, стимулирование взаимных визитов профессорско-преподавательского состава, обмен образовательными программами и др.

Стороны выразили уверенность, что меморандум откроет новые возможности как для вузов двух стран, так и для студентов и других заинтересованных лиц. Согласно источнику, в ходе встречи Андреасян и Сарраф обсудили возможности реализации совместных образовательных и научных программ, обмена преподавателями и учёными. Они также придали важность взаимному признанию дипломов армянских и иранских университетов.