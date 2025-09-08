Понедельник, 8 Сентября 2025 16:25

АрмИнфо. Министр окружающей среды Армении Амбарцум Матевосян и глава делегации Евросоюза в Республике Василис Марагос подтвердили готовность расширить сотрудничество в области охраны окружающей среды на политической и практической площадках.

Как сообщили в пресс-службе Минокружающей среды Армении, в частности, стороны обсудили возможности углубления сотрудничества в рамках программ Зеленого перехода, возобновляемых источников энергии и устойчивости к изменению климата. В связи с этим была подчеркнута важность развития систем мониторинга и управления атмосферным воздухом, а также осуществления совместных программ, направленных на улучшение экологического состояния озера Севан.

Министр выразил благодарность ЕС за последовательную поддержку, оказываемую Армении на протяжении многих лет в этом направлении. По словам Матевосяна, программы, реализованные и продолжающиеся при поддержке ЕС в области изменения климата, защиты атмосферного воздуха, управления водными ресурсами и сохранения биоразнообразия, внесли существенный вклад в устойчивое развитие Армении.

Стороны также коснулись процесса организации и подготовки страны к 17- ой Конференции Сторон (COP17) Конвенции ООН о биологическом разнообразии в 2026 году. В этом ключе министр отметил, что с армянской стороны ведутся активные работы по разработке содержательной повестки конференции, улучшению инфраструктуры, а также привлечению местных и международных заинтересованных сторон.

Матевосян заверил, что конференция рассматривается как важная платформа представления приверженности Армении делу сохранения мирового биоразнообразия. В завершении встречи министр выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество ЕС-Армения в ближайшие годы приведет к ощутимым результатам на благо охраны окружающей среды и повышения качества жизни граждан страны.

Конвенция ООН о биологическом разнообразии - одна из трех ключевых международных экологических конвенций, направленных на регулирование усилий международного сообщества по обеспечению экологической устойчивости, охране биологического разнообразия, восстановлению экосистем и устойчивому использованию природных ресурсов. Конференции Сторон Конвенции являются одними из крупнейших глобальных экологических мероприятий, которые проходят каждые два года и в ходе которых страны- участницы разрабатывают механизмы для реализации положений Конвенции и принимают новые обязательства для усиления защиты природных ресурсов. В работе Конференций активно участвуют представители гражданского общества, включая представителей неправительственных организаций, коренных народов, научного сообщества, женских и молодежных организаций, а также частного сектора.