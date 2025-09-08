Понедельник, 8 Сентября 2025 15:56

АрмИнфо. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ждет в Астане руководителей Азербайджана и Армении. Об этом сообщил сам Токаев во время ежегодного обращения к народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.

"В конце года состоятся мои визиты в Россию, Узбекистан, готовимся принять в Астане руководителей Азербайджана, Армении, Туркменистана, запланированы встречи и переговоры с главами ряда азиатских и европейских стран. Активно развивается казахстанско-американский диалог. Развиваем многоплановые контакты с Европейским союзом", - сказал Токаев в обращении к народу Казахстана "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию".

При этом руководитель Казахстана добавил, что ради прочного мира и всеобщего прогресса нужно искать компромиссы, "худой мир лучше доброй ссоры". "Поэтому Казахстан приветствовал итоги российско-американского саммита на Аляске, а также подписание декларации о мире между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при посредничестве президента Трампа", - сказал Токаев.