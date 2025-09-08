Понедельник, 8 Сентября 2025 15:17

АрмИнфо. Вопреки всем достигнутым соглашениям, сегодня самой главой проблемой Азербайджана во внешнем блоке остается Армения. Такую точку зрения в беседе с журналистами выразил депутат Национального собрания от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

Касаясь в этом ключе заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что военные затраты страны сохранятся на прежнем уровне, депутат обратил внимание, что параллельно с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев в оккупированном Карвачаре заявляет, что в международных отношениях одним из инструментов достижения целей продолжает оставаться применение силы. "Там же, Алиев подтвердил, что именно применение силы позволило им оккупировать Арцах, более того, он добавил, что нет никаких гарантий разрешения процесса переговоров с Арменией без необходимости применения силы", - обратил внимание оппозиционер.

Абрамян считает, что подобное заявление было сделано Алиевым неслучайно именно в Карвачаре, ведь территория граничит с Арменией. "В этой ситуации необходимо вспомнить, что после 44-дневной войны, и после агрессии 2021, 2022 и 2023 года страна имеет множество упущений с точки зрения обеспечения своей безопасности. Вооруженные силы Армении, как минимум, после этого должны были пройти большой этап восстановления, чего не было обеспечено", - заметил Абрамян.

Касаясь процесса разграничения на армяно-азербайджанской границе, оппозиционер обратил внимание, что вот уже год процесс в этом направлении застопорился. Кроме того, он обратил внимание, что даже в этом процесса, Армения шла на поводу Азербайджана, удовлетворяя исключительно азербайджанские требования, зачастую в ущерб интереса армянской стороны. "Например, Азербайджан, не смотря на договоренности, так и не вывел свои войска с территории Армении. Озабоченность во всем этом вызывает то, что с самого начала Азербайджан диктует свои требования. Так, к примеру, делимитация началась с севера, а не с юга, где есть оккупированные армянские территории. И нет никаких гарантий, что заполучив необходимой в Тавуше, Азербайджан вдруг не приостановит процесс", - посетовал оппозиционер, заметив, что в таком случае, уже делимитированные территории в этом направлении останутся азербайджанской стороне, а судьба армянских территорий останется неясной.

Депутат считает, что это в очередной раз доказывает несоответствие действий властей Армении их заявлениям и обещаниям. Ведь, как напомнил Абрамян, ранее они заверяли, что все процессы являются взаимными, и уступая Азербайджану, армянская сторона сможет добиться возвращения своих территорий, которые оказались под оккупацией азербайджанской стороны. Однако, как обратил внимание оппозиционер, этого так и не произошло, поскольку Азербайджан продолжает по-своему интерпретировать достигнутые с Арменией договоренности.

При этом он уверен, что именно армянские власти создали легитимные основы для выполнения требований Азербайджана. В связи с этим депутат не отрицает, что в один день, по итогу новых переговоров "за закрытыми дверями" окажется, что оккупированный Арцвашен тоже в "действительности азербайджанский". "И для осуществления этой цели, не сомневаюсь, что во избежание большого общественного протеста, власти снова начнут запугивать народ войной", - резюмировал депутат.