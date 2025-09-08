Понедельник, 8 Сентября 2025 13:17

АрмИнфо. Инициированные мэрией в последнее время изменения в организации дорожного движения и смещение времени начала занятий в школах (с 8:30 на 8:15) Еревана оказали положительное влияние на уровень пробок в городе. Об этом в ходе заседания мэрии 8 сентября сообщил начальник транспортного управления столичного муниципалитета Вазген Арутюнян.

Он отметил, что к подобным выводам удалось прийти благодаря исследованию со стороны <Яндекс>, в рамках которого проводился сравнительный анализ коэффициента замедления движения за определённый период 2024 и 2025гг. (с 30 августа по 3 сентября) в рабочие и выходные дни. Данный показатель характеризует уменьшение скорости движения транспортного потока с ростом его плотности. Так, по его словам, максимальный коэффициент замедления движения снизился на 13,3%, а средний - на 25,7%.

Вместе с тем, Арутюнян сообщил, что по положению на 1 сентября 2025г. в Республике Армения было зарегистрировано 953 965 машин, что на 44 639 больше, чем числилось в 2024г., а в Ереване - 343 220 машин, с ростом за год на 11 906.

В этой связи мэр Еревана Тигран Авинян выразил уверенность, что число машин однозначно будет расти, что говорит о необходимости применения соответствующих мер для смягчения воздействия на трафик.

<Ереван, в первую очередь, должен быть удобным для людей. Для нас в приоритете - пешеходы, затем велосипедисты, общественный транспорт и только в самом конце частные автомобили>, - отметил мэр. Он сообщил в этом ключе, что в малом центре столицы будут реализованы широкомасштабные программы, разработанные со стороны Иль-де-Франс, по расширению тротуарной части и увеличения велосипедных дорожек. Вместе с тем, Авинян поручил не медлить с запуском дополнительных автобусных линий в административном районе Арабкир.