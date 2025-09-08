Понедельник, 8 Сентября 2025 12:13

АрмИнфо. Декларацией, подписанной в Вашингтоне между Арменией и Азербайджаном при посредничестве США, армянская сторона полностью приняла все требования Азербайджана, но без Арцаха и без Лачинского коридора. Об этом на своей странице в Фейсбук пишет лидер партии "Просвещенная Армения", экс-посол по особым поручениям Эдмон Марукян.

Он обратил внимание, что для оправдания своих действий, власти всячески пытаются убедить народ, что до этого Азербайджан требовал от Армении экстерриториальный коридор, который они не предоставили. В качестве примера он привел заявление председателя парламента Армении Рубена Рубиняна, который, в частности, отметил: "Экстерриториального коридора не будет, и на этом тема закрыта. Азербайджан до сих пор, говоря "коридор", имел в виду экстерриториальный коридор, а президент США Дональд Трамп, говоря "коридор", имел в виду другое. Подписана декларация, которая исключает существование экстерриториального коридора".

В этом ключе Марукян напомнил, что когда власти Армении выступали против коридорной логики, официальные лица России (российские официальные лица такого не говорили - ред.) и Азербайджана отвечали, что в рамках достигнутых договоренностей вопроса суверенитета или территориальной целостности больше нет. Как пояснил лидер партии, позиция Азербайджана заключалась в том, что должен быть "коридор" на признанной территории Армении, но без армянского контроля над этим сообщением, а те, кто проходит через него, не должны иметь ничего общего со службами Армении и армянскими пограничниками.

"Это очередная ложь, которую власти преподносят нашему народу. В Вашингтоне власть дала все, что требовал президент Азербайджана Ильхам Алиев, просто уже без Арцаха, без Лачинского коридора и абсолютно без какого-либо контроля, с холодным расчетом, не требуя ничего взамен и только с одной целью - чтобы попытаться переизбраться в 2026 году. Но "коридора" не будет, и вы не будете переизбраны", - резюмировал Марукян.

Напомним, что 8 августа, в Белом доме состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. В рамках этой встречи премьер- министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, направленную на урегулирование конфликта между Ереваном и Баку.

Между тем, независимые эксперты склонны считать, что "мост Трампа" ни что иное, как просто замененное название так называемого "Зангезурского коридора", который поставит под угрозу Сюникскую область Армении и территориальную целостность страны.