Анна Вардапетян с коллегой из Швеции обсудила возможности развития международно- правового сотрудничества

АрмИнфо.  Генеральный прокурор Республики Армения Анна Вардапетян в рамках своего рабочего визита в Республику Сингапур встретилась с Генеральным прокурором Королевства Швеция Катариной Йоханссон Велин.

Согласно пресс-службе надзорного ведомства, Анна Вардапетян поблагодарила Катарину Велини за то, что она приняла приглашение на двустороннюю встречу в рамках конференции IAPP, обозначила приоритеты сотрудничества и выразила приверженность совместному противодействию вызовам уголовного правосудия.

В ходе встречи, в частности, обсуждались возможности развития международно-правового сотрудничества между Арменией и Швецией в уголовно-правовой сфере, а также перспективы углубления взаимодействия в рамках Евроюста.

Напомним, что генпрокурор Республики Армения Анна Вардапетян отбыла в Республику Сингапур с рабочим визитом для участия в 30-й ежегодной конференции и Генеральной ассамблее Международной ассоциации прокуроров (IAPP). Анна Вардапетян была избрана кандидатом в члены Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров (IAPP) 8 апреля 2025 года в ходе 59-й сессии Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров, состоявшейся в Буэнос-Айресе. Выборы члена Исполнительного комитета состоятся на предстоящем заседании. 

