Понедельник, 8 Сентября 2025 11:46

АрмИнфо. В настоящее время в детдомах Армении находятся 366 несовершеннолетних, большинство из них имеет тяжелую форму инвалидности. Об этом заявила заместитель министра труда и социальных вопросов Армении Татевик Степанян 8 сентября в парламенте.

<Динамика их усыновления за последние годы почти неизменна. В среднем усыновляется 25 ребенка, из них 1 или 2 в рамках международного усыновления - в основном эти дети, имеющие определенные проблемы со здоровьем>, - сказала она.