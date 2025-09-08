|Губернатор Гегаркуникской области и посол Франции обсудили перспективы расширения сотрудничества в ряде сфер
АрмИнфо. Генеральный прокурор Республики Армения Анна Вардапетян в рамках своего рабочего визита в Республику Сингапур 8 сентября 2025 года встретилась с Генеральным прокурором Королевства Саудовская Аравия шейхом Саудом бин Абдаллой Аль-Муджибом.
В надзорном органе Армении напомнили, что генпрокурор РА Анна Вардапетян отбыла в Сингапур с рабочим визитом для участия в 30-й ежегодной конференции и Генеральной ассамблее Международной ассоциации прокуроров (IAPP). Вардапетян была избрана кандидатом в члены Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров (IAPP) на 59-й сессии Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров, состоявшейся в Буэнос-Айресе 8 апреля 2025 года. Выборы члена Исполнительного комитета состоятся на предстоящем заседании.
Анна Вардапетян поблагодарила Генерального прокурора Королевства Саудовская Аравия за инициативу проведения двусторонней встречи в рамках ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров и подчеркнула, что конференция DMA, помимо прочего, является хорошей возможностью для диалога и укрепления партнерских отношений между правоохранительными органами.
В этом контексте Генеральный прокурор Республики Армения подчеркнула наличие большого потенциала для развития международно-правового сотрудничества по уголовным делам между прокуратурами двух стран. В ходе встречи генеральные прокуроры двух стран затронули ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, и обсудили перспективы сотрудничества.
