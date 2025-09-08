Понедельник, 8 Сентября 2025 10:46

АрмИнфо. В Ереване стартовала десятая сессия Национального собрания Армении восьмого созыва.

Заседание парламента началось с принесения присяги двух депутатов правящей фракции <Гражданский договор> - Эстер Айвазян и Ваник Оганян. Айвазян была приведена к присяге с трибуны Национального собрания, а Оганян опоздал и не смог присутствовать на начале сессии. Они сменят депутатов ГД Арсена Торосяна, назначенного министром труда и социальных вопросов, и Арена Мкртчяна, назначенного губернатором Лорийской области.

В повестку дня очередных заседаний включено 42 вопроса, 2 из них будут обсуждены во втором и окончательном чтении.

В числе обсуждаемых вопросов избрание члена Комиссии по регулированию общественных услуг, избрание судьи Уголовной палаты Кассационного суда, пакет законопроектов о внесении дополнений в закон <Об обеспечении безопасности дорожного движения> и поправок в смежные законы, пакет законопроектов о внесении дополнений в закон <Об автомобильном транспорте> и поправок в смежные законы, законопроект о внесении изменений в закон <О языке>, законопроект о внесении дополнений в закон <О медицинской помощи и обслуживании населения>, пакет законопроектов о внесении изменений в Уголовный кодекс и поправок в смежные законы, законопроект о внесении дополнений в закон <О государственной границе> и другие.