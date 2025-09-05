Пятница, 5 Сентября 2025 19:36

АрмИнфо.Недостатки вашингтонских соглашений от 8 августа настолько многочисленны и фундаментальны, что могут перевесить все возможные для Армении положительные факторы. Об этом на своей странице в Фейсбук написал экс-глава МИД Армении Вардан Осканян.

Он обратил внимание, что многие армянские политики, эксперты и аналитики утверждают, что, не смотря на имеющиеся недостатки, эти соглашения дают Армении возможность выйти из изоляции и закрыть страницу конфликта. В частности, как заметил экс-глава МИД, страна получает признание своих нынешних границ, заверения в исключении применения силы и экономические преимущества благодаря новым автомобильным и железнодорожным проектам.

Однако он заметил, что хотя эта интерпретация соглашения желательна для армянской стороны, однако она далека от реальности. "Есть четыре основных вопроса, которые часто упускаются из виду и которые заслуживают особого внимания", - считает бывший министр.

В первую очередь, как отмечает Осканян, соглашение узаконивает военную агрессию Азербайджана и насильственное перемещение более 120 000 арцахских армян со своих родных земель. В этом ключе он пояснил, что документы могли бы иметь реальную ценность в первые годы нахождения премьер-министра Никола Пашиняна у власти при изменившихся условиях политического статуса Арцаха на тот момент (в 2020 году, после 44-дневной войны - ред.).

"Однако, в условиях потери Арцаха, читать эти документы и выражать удовлетворение, мягко говоря, очень сложно. Во-вторых, как бы он ни был представлен, так называемый проект "разблокирования" дает Азербайджану суверенное право пользоваться маршрутом, проходящим через самый стратегический регион Армении (Сюник - ред.). Сторонники утверждают, что проект уважает суверенитет Армении. Однако на практике Армения была вынуждена уступить контроль над транзитом государству, которое неоднократно угрожало ее существованию", - обратил внимание экс-глава внешнеполитического ведомства.

Между тем, он заметил, что для Азербайджана речь идет не о взаимной экономической выгоде, а о выполнении его давнего требования в отношении так называемого "коридора", что подрывает территориальную целостность и безопасность Армении. Осканян также считает, что мирный договор сам по себе не дает никаких гарантий в отношении суверенитета или территориальной целостности Армении, поскольку текст оставляет эти вопросы на усмотрение будущей демаркации, которая все еще остается нерешенной и может подвергнуться давлению Азербайджана.

"Так, в вашингтонских соглашениях нет ничего, что могло бы помешать дальнейшим требованиям Азербайджана в отношении Конституции, границ или внешней политики Армении. Кроме того, большая часть анализа геополитических последствий этих соглашений основана на противоречивых предположениях", - обращает внимание Осканян.

Он также коснулся утверждения, что это урегулирование будет выгодно всем - России, Турции и Ирану. При этом он обратил внимание, что есть и противоположное мнение, что оно направлено на уменьшение влияния России, сдерживание Ирана или усиление Турции. "Реальность же такова, что Южный Кавказ и регион вокруг него постоянно меняются. Никто не может с уверенностью предсказать, как будут развиваться региональные события, особенно в условиях конкуренции сверхдержав. Говорить, что эти соглашения гарантируют стабильность, означает игнорировать историю: регион неоднократно показывал, как быстро могут рухнуть кажущиеся успехи", - пояснил экс-глава МИД.

Резюмируя, Осканян заметил, что соглашения от 8 августа - не прочная основа для мира, а скорее формализация сложившейся ситуации, которая однозначно легитимизирует потери армян, оставляет вопросы безопасности неопределенными и даже усугубляет уязвимость страны. Приветствовать их, по его словам, не сталкиваясь с этими четырьмя реальностями, означает путать формальность с содержанием.

Напомним, что 8 августа, в Белом доме состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. В рамках этой встречи премьер- министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, направленную на урегулирование конфликта между Ереваном и Баку.