Пятница, 5 Сентября 2025 16:17

АрмИнфо. Марианна Мкртчян. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) выступил в поддержку ряда проармянских законодательных инициатив, содержащихся в "Законе о национальной обороне" 2026 года, который обсуждается в Конгрессе США.

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению ANCA, поправки направлены, в частности, на: укрепление безопасности Армении, вывод азербайджанских войск с территории Армении, освобождение армянских военнопленных, возвращение армян, насильственно перемещенных из Арцаха, защиту армянского культурного и религиозного наследия, прекращение американской военной помощи Азербайджану, ограничение полномочий президента США по ежегодной отмене 907 поправки и ограничение поставок оружия в Турцию.

Комментируя предложенную инициативу исполнительный директор ANCA Арам Амбарян отметил, что Азербайджан продолжит незаконное задержание армянских заключённых, оккупацию армянских территорий и уничтожение христианского наследия Арцаха до тех пор, пока не будет привлечён к ответственности.

"Конгресс должен принять решительные меры, прекратив военную помощь Азербайджану и укрепив безопасность Армении", - уверен он.

Ряд поправок также касается Турции, блокируя поставки и модернизацию истребителей F- 35 и F-16 до тех пор, пока Анкара не прекратит нарушения суверенитета союзников и партнёров по НАТО.

В Сенате поправка, внесённая Адамом Шиффом, призывает к прекращению фиктивных судебных процессов над армянскими заключёнными в Азербайджане, освобождению всех заключённых и заложников, а также применению глобальных санкций Магнитского в отношении азербайджанских чиновников, причастных к нарушениям прав человека.

Эти двухпартийные инициативы представляют собой мощный законодательный ответ на угрозы безопасности Армении и армянского народа и усиливают контроль США над политикой безопасности на Южном Кавказе.