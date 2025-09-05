Пятница, 5 Сентября 2025 15:42

АрмИнфо. Большинство респондентов в Армении скептически относятся к возможности установления долгосрочно мира в регионе Южного Кавказа после подписания в Вашингтоне декларации с Азербайджаном. Об этом свидетельствуют итоги опроса консалтинговой компании MPG " TriPP vs ТТрас!".

Так на уточнение, будет ли вашингтонское соглашение способствовать установлению долгосрочного мира в регионе, 41,6% опрошенных заявили, что однозначно нет, еще 13,5% - ответили, что скорее нет, 22,8% - скорее да, 6,3%- затруднились ответить, и лишь 15,8% респондентов считаю, что этот документ принесет мир.

На вопрос как вы оцениваете подписание между Арменией и Азербайджаном декларации при посредничестве Вашингтона, 34 % респондентов заявили, что относятся к этому крайне негативно, 13,6% - скорее негативно, 19,3% - скорее позитивно, 22,8% - очень позитивно, 7% затруднились сказать, а 3,3% сказали, что не слышали об этом.

На просьбу выразить отношение к предоставлению Азербайджану дороги через Сюникскую область Армении, 47,6% заявили, что крайне негативно относятся к этому, 11,3% - скорее негативно, 18,1% - скорее положительно, 17, 4% - полностью поддержали данный шаг, еще 5,6% затруднились ответить.

Кроме того, касаясь требования азербайджанской стороны изменить главный закон страны, для подписания мирного договора, 58% опрошенных отметили, что внесение поправок в Конституцию Армении - внутреннее дело Армении, и ни одна страна, включая Азербайджан, не имеет права влиять на этот процесс.

25,1% респондентов уверены, что это очередная политическая ловушка со стороны Азербайджана, и вне зависимости от изменений, Азербайджан не подпишет соглашение.

А 12,2% респондентов сказали, что проголосуют за внесение изменений в Конституцию Республики Армения, если это принесет реальный и

прочный мир между Арменией и Азербайджаном. Еще 4,7% опрошенных затруднились ответить.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Республики Армении в период с 25 по 30 августа этого года, объем выборки составил 1101 человек, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.