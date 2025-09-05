Пятница, 5 Сентября 2025 15:21

АрмИнфо. Министерство обороны Армении предложило <работающую схему> обеспечения участия граждан в военных сборах. Речь идет не только о новой системе оповещения, но и ужесточении санкций за уклонение от участия. Поправки к закону <О военной полиции> и УК РА представил замглавы МО Грачья Саркисян 5 сентября на заседании парламентской комиссии по обороне и вопросам безопасности.

По словам замминистра, в рамках проекта предлагается расширить полномочия Военной полиции. В частности, Военная полиция осуществляет не только предупреждение и пресечение преступлений, но и их выявление и раскрытие. Она уполномочена оказывать содействие военным комиссариатам в организации воинского учёта граждан, проведения обязательного или добровольного призыва на военную службу, а также мероприятий по подготовке резервистов. Военная полиция также будет уполномочена обеспечивать по письменному запросу органов, осуществляющих уголовное производство, доставку или конвоирование военнослужащих, задержанных или арестованных в рамках производства по уголовному делу, в указанные места для участия в необходимых следственных и процессуальных действиях.

Кроме того, было ужесточено положение, при котором уклонение совершалось путем причинения себе телесных повреждений или симуляции той или иной болезни, путем подделки документов или обмана.

Как указал Саркисян, имелись некоторые проблемы также законодательного характера. То есть в Уголовном кодексе существовала ответственность, понятие <уклонение>, которое не было раскрыто, не было понятно, что именно подразумевается под словом <уклонение>, а это создавало различные проблемы в рамках уголовного производства. После работы с коллегами МО разъяснили, что означает положение <уклонение>, заметил замминистра.

Что касается санкций за уклонение, то, пояснил замглавы МО, прежде всего это предполагает административную ответственность для гражданина в 15-30-кратном размере минимальной зарплаты (против раннего 20-кратного размера штрафа), либо до двух лет лишения свободы, в зависимости от того, на основании чего было уклонение - подделка документа, причинение вреда самому себе, симуляция. При этом, уголовное дело закрывается, если гражданин все же выражает готовность принять участие в сборах.

Касаясь нововведений в системе оповещения о проведении военных сборов, Грачья Саркисян отметил, что соответствующий проект был принята парламентом 1 апреля этого года. Система запущена в пилотном режиме, она работает эффективно, и уже с октября, когда начнутся очередные сборы и воинский призыв, все военкоматы будут направлять извещения в электронном формате, добавил он.

Так, все извещения будут направляться на официальные электронные почты граждан. Все граждане, у которых есть номерной знак общественных услуг (карта социального страхования) и ID-карта, имеют официальную электронную почту, пояснил он. С этими оповещениями они могут ознакомиться войдя в систему на портале Azdarar.am. Для доступа потребуется идентификация.

Дополнительно на номера телефонов, указанные в военкоматах, будут отправляться SMS- сообщения о поступлении уведомлений. А ознакомиться с его содержанием можно уже в самой почте.

Если в течение пяти дней адресат не откроет письмо, оператор <Айпост> доставит его по адресу регистрации. При смене места жительства, согласно закону, гражданин обязан известить о новом месте постановки на учет, указал Саркисян.

В случае неполучения и этого сообщения данные осуществляется публичное извещение в системе Azdarar. <Через 10 дней с этого момента будет считаться, что человек уведомлен надлежащим образом. Помимо этого, минобороны направляет эту информацию и работодателям граждан>,- добавил он.

Замминистра обороны уверен, что внедрение новой системы на 99% обеспечит уведомление граждан.