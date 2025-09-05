Пятница, 5 Сентября 2025 14:23

АрмИнфо. Телекоммуникационная компания Team Telecom Armenia в сотрудничестве с imID представляют новую возможность, благодаря которой обслуживание абонентов становится еще более быстрым и удобным.

Как сообщает пресс-служба компании, отныне абоненты Team, у которых есть Mobile ID, могут обращаться в колл-центр по номеру 100 и проходить идентификацию, лишь введя свой пароль от Mobile ID. Это означает, что больше не нужно во время телефонного звонка передавать паспортные или другие персональные данные - идентификация происходит всего за несколько секунд, не просто экономя время, но и обеспечивая максимальную защиту данных.

Согласно источнику, программное обеспечение было полностью разработано компанией Team Solutions, входящей в группу компаний Team, совместно с компанией imID, предоставляющей в Армении услуги цифровой идентификации и доверия (Trust Service Provider - TSP). Данное новаторское решение и было интегрировано в систему колл-центра.

<Наша цель - сделать опыт каждого абонента в Team максимально удобным и надежным. Благодаря новой функции мы можем предложить клиентам быстрое обслуживание без дополнительных вопросов, касающихся персональных данных. Идентификация осуществляется посредством imID, что гарантирует не только оперативное обслуживание, но и полную защиту личных данных абонентов. Это экономит время наших клиентов и повышает эффективность обслуживания>, - отметила директор по обслуживанию клиентов Team Telecom Armenia Лилит Арушанян. Этот проект, как отметили в компании, еще один шаг в рамках стратегии Team Telecom Armenia, направленной на повышение удобства и доверия абонентов в процессе обслуживания за счет внедрения инновационных и безопасных решений.

Отметим, что ОАО ''Телеком Армения'' (бренд: Team Telecom Armenia) - армянская компания, занимающая лидирующие позиции в сфере телекоммуникаций и информационных технологий в стране. Являясь наследником первой телекоммуникационной сети в Армении, компания имеет 100- летнюю историю предоставления услуг в этой сфере. Благодаря сочетанию богатого опыта и современных технологий, Team предоставляет надежные и инновационные услуги как индивидуальным, так и корпоративным клиентам.

Целью Team Telecom Armenia является предоставление высококачественных телекоммуникационных услуг всем жителям Армении. Для достижения этой цели компания постоянно модернизирует и переоснащает мобильные и фиксированные сети, запускает новые международные каналы, что также повышает уровень надежности и безопасности интернета в Армении.