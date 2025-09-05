Пятница, 5 Сентября 2025 14:08

АрмИнфо. В ходе рабочего визита в Париж 5 сентября секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян встретился с генеральным секретарем Генерального секретариата по обороне и национальной безопасности при премьер-министре Франции Николя Рошем.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, собеседники обсудили повестку двусторонних отношений между Арменией и Францией, в частности, затронули вопросы сотрудничества в сфере безопасности, а также обсудили взаимодействие в рамках вопросов кибербезопасности и борьбы с загрязнением информационной среды.

Григорян представил достигнутые 8 августа договоренности о разблокировании региональных коммуникаций, подчеркнув, что это создаст широкие экономические возможности как для стран региона, так и для стран, не входящих в регион.

В ходе встречи была достигнута договоренность об институционализации существующих связей между ведомствами двух стран.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире" из семи пунктов. Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом, окруженным Арменией, Турцией и Ираном. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания", 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.