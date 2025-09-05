Пятница, 5 Сентября 2025 13:32

АрмИнфо. Объём работ в оборонной сфере, выполненных в этом году, будет продолжен и в следующем году. Об этом заявил заместитель министра обороны Республики Армения Грачья Саркисян 5 сентября в беседе с журналистами в Национальном Собрании.

<Мы реализуем то, что утверждено и запланировано в среднесрочных программах расходов, осуществим те же расходы>, - сказал он.

При этом, признал замминистра, на данный момент он не в курсе того, будут ли сокращены ассигнования на нужды минобороны Армении бюджетом 2026 года.

<Бюджет будет утвержден в НС в декабре. Думаю, тогда все и определится.

Если ваш вопрос заключается в том, что наше министерство обороны не будет приобретать различные средства для осуществления своих функций или станет приобретать меньше, то, уверяю, что в 2026 году министерство обороны будет работать в рамках той же логики, что и в 2024, 2025 годах>, - заявил Саркисян.

Комментируя опасения по поводу того, что Азербайджан интенсивно вооружается, в то время как премьер-министр Республики Армения и министр финансов отметили отсутствие существенного увеличения расходов на оборонную сферу, заместитель министра отметил: <Военный бюджет Азербайджана за последние 30 лет в несколько раз превышал бюджет Республики Армения. Если ваша обеспокоенность касается того, чтоб мы увеличили наш оборонный бюджет до азербайджанского, то этого не будет>.

В любом случае, увеличение ассигнований будет зависеть от способности госказны покрыть эти расходы, резюмировал представитель МО.

Ранее министр финансов Армении Ваге Ованнисян заявил, что на фоне парафирования мирного соглашения с Азербайджаном в Вашингтоне власти страны планируют уменьшить долю расходов на оборону в бюджете 2026 г., по сравнению с 2025 г. Это уже заложено в проекте бюджета, отметил он. При этом было непонятно, идет ли речь о сокращении абсолютных сумм или же только о снижении доли в структуре бюджета при сохранении нынешнего уровня расходов.

На следующий день премьер Никол Пашинян, комментируя заявление главы минфина, отметил, что Армения не намерена увеличивать военный бюджет в 2026 г. "Возможно, значительного роста расходов или роста расходов на оборону в бюджете 2026 г. вообще не будет. Думаю, это логично, по крайней мере, наша оценка на данный момент такова", - сказал Пашинян.

В тот же день, президент Азербайджана Ильжам Алиев заявил, что что страна наращивает свою военную мощь для обеспечения безопасности, но при этом не хочет войны. <Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра>,- сказал он. По словам президента, после завершения второй Карабахской войны в 2020 году страна улучшила свои вооруженные силы - численность сил специального назначения была увеличена на тысячи бойцов. Кроме того, страна приобрела новые БПЛА и артиллерийские системы, а также заключила контракты на покупку новых боевых самолетов.

Отметим, что согласно госбюджету Армении на 2025 год, расходы на оборону запланированы на уровне 6,1% ВВП (664,6 млрд драмов - более $1,7 млрд), что на 20% выше показателя 2024 года. Армения увеличила расходы на оборону почти в два раза по сравнению с 2020-2021 годами, когда бюджет составлял около 312 млрд драмов.

Тем временем, военный бюджет Азербайджана уже достиг $5 млрд в 2025 году.