АрмИнфо. По состоянию на 2 сентября более 16 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха получили гражданство Республики Армения, сообщил замглавы МВД Армен Казарян 5 сентября на заседании постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности.

По его словам, из них 11 259 получили гражданство РА указом президента страны. Вдобавок к ним, в силу гражданства родителей более 5 тыс. несовершеннолетних получили паспорт гражданина РА.

При этом, указал замминистра, если в рамках стандартной процедуры заявления о получении гражданства РА рассматриваются в течение девяноста рабочих дней со дня поступления в Службу миграции и гражданства МВД РА, то в случае с переселенцами из Арцаха сроки сокращаются до 2 месяцев.

Отметим, что наличие гражданства РА является обязательным условием для участия в программе обеспечения вынужденных переселенцев из Арцаха жильем.

Вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха с 1 сентября 2025 г. освобождены от уплаты госпошлины за получение армянского гражданства. Между тем, в январе этого года госпошлину повысили в 50 раз, она составила 50 тыс. драмов (около $110).

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.