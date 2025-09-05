Пятница, 5 Сентября 2025 12:31

АрмИнфо. Генеральный прокурор Республики Армения Анна Вардапетян отбыла в Республику Сингапур с рабочим визитом для участия в 30-й ежегодной конференции и Генеральной ассамблее Международной ассоциации прокуроров (МАПП), сообщает надзорное ведомство.

8 апреля 2025 года в ходе 59-й сессии Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров, состоявшейся в Буэнос-Айресе, Генеральный прокурор Республики Армения Анна Вардапетян была избрана кандидатом в члены Исполнительного комитета. Выборы члена Исполнительного комитета состоятся на заседании 9 сентября.

Исполнительный комитет является руководящим и административным органом МАПП. Он состоит из президента, вице-президентов и 20 членов.

Генеральная прокуратура Республики Армения является членом Международной ассоциации прокуроров (МАПП) с 1 января 1999 года и впервые номинирована в качестве члена Исполнительного комитета.

Для участия в ежегодной конференции МАПП в Республику Сингапур прибыли около 450 участников из 80 стран.

Ассоциация была основана в 1995 году и стремится оказывать поддержку прокурорам во всем мире в продвижении верховенства закона и обеспечении полного внедрения стандартов профессиональной этики МАПП.

В ходе рабочего визита в Сингапур генпрокурор РА встретится с генеральным прокурором Королевства Саудовская Аравия, генеральным прокурором Королевства Швеция, генеральным прокурором Швейцарской Конфедерации, генеральным прокурором Грузии и президентом Международной ассоциации прокуроров, генеральным прокурором автономного города Буэнос-Айрес.