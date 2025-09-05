Пятница, 5 Сентября 2025 11:10

АрмИнфо. Очевидно, что любой мир тщетен, пока есть пленные, поскольку настоящая стабильность не может быть основана на страданиях заложников. Об этом, выступая на заседании комиссии ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию, заявил член делегации парламента Армении в ПАСЕ, депутат фракции "Армения" Армен Геворкян.

В этом ключе в своем выступлении он обратил внимание, что в последнее время поступают тревожные сообщения о тяжелом психическом состоянии и даже попытках самоубийства среди армянских пленных, удерживаемых в Баку, на фоне прекращения посещений со стороны Международного Комитета Красного Креста (МККК). "Уже почти два месяца пленные находятся в полной изоляции, и ни одна независимая международная организация не посещала их. Нет информации об их содержании, состоянии здоровья или психологическом состоянии. Представители МККК в последний раз посещали армянских пленных в июне. Эта международная организация окончательно прекратила свою деятельность в Баку по требованию властей Азербайджана. Несмотря на вашингтонскую декларацию от 8 августа 2025 года, прогресса в освобождении пленных достигнуто не было", - посетовал Геворгян.

В качестве примера они привел ХАМАС, который держит заложников, чтобы иметь рычаги влияния на переговорах. По его словам, точно также президент Азербайджана Ильхам Алиев использует армянских пленных, в том числе бывших лидеров Арцаха, в качестве "политических козырей" в переговорном процессе.

В связи с этим он призвал членов организации потребовать немедленного и беспрепятственного доступа МККК, консульских или гуманитарных организаций нейтральной третьей стороны к армянским заключенным в Баку, освобождения всех заключенных, предпринять шаги по введению целевых санкций в отношении должностных лиц Азербайджана, причастных к этим злоупотреблениям, а также содействовать международному расследованию. "Они не пленники, а живые инструменты политических манипуляций. Очевидно, что любой мир тщетен, пока есть пленные, ведь настоящая стабильность не может быть основана на их страданиях", - резюмировал член делегации парламента Армении в ПАСЕ.

Напомним, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс- заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.