Пятница, 5 Сентября 2025 10:58

АрмИнфо. Евросоюз, как близкий партнер, продолжит оказывать поддержку Армении и Азербайджану и обеспечивать реализацию конкретных шагов и мер, направленных на достижение полноценного мира. Об этом спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризису в Грузии Магдалена Гроно написала на своей странице в Твиттер (Х) подвела итоги своего визита в Армению.

Она отметила, что в рамках своего регионального визита в Армению провела с армянскими коллегами важный и содержательный обмен мнениями. Чиновник напомнила, что Ереване встретилась с вице-премьером Мгером Григоряном, секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном и другими высокопоставленными должностными лицами из ключевых институтов. "Наши обмены мнениями были сосредоточены на армяно-азербайджанском мирном процессе, с акцентом на вопросы взаимодействия, возможное будущее трансграничное сотрудничество и открытость региона в интересах мира, а также усилия по примирению в соответствии с историческими соглашениями в Вашингтоне, округ Колумбия", - отметила Гроно.

По ее словам, также состоялся очень информативный визит в Тавушскую область, посвященный вопросам безопасности и гуманитарным вопросам.