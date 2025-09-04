Четверг, 4 Сентября 2025 19:58

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Жанна Андреасян, находящаяся с рабочим визитом в Японии в составе делегации, возглавляемой премьер-министром Армении Николом Пашиняном, посетила первый международный центр TUMO в Азии.

Как напомнили в пресс-службе Министерства, центр был открыт в июле 2024 года в японском городе Такасаки и работает в крупнейшем конференц-центре региона (GE Messe Gunma) в партнерстве с префектурой Гумма. По словам Андреасян, его открытие способствует расширению доступа к образовательной модели и распространению успешного опыта Армении.

В связи с этим, как сообщили в ведомстве, с руководством центра были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества. В частности, было отмечено, что планируется запустить новые боксы и центры Tumo в японских городах Маэбаси и Кусацу.

В МОНКС напомнили, что открытие TUMO Gunma состоялось в дни Всемирной выставки EXPO 2025 в Осаке. В настоящее время центр принимает около 3000 студентов в год, а после его полного запуска он сможет обслуживать около 9400 учащихся в год.

"Уже сегодня существует 11 международных центров Tumo в разных странах мира: во Франции, Португалии, Германии, Албании и других странах. География продолжит расширяться и в течение этого года будет запущено еще 9 центров сети TUMO в Аргентине, США, Голландии, Грузии, Казахстане и Португалии", - резюмировали в Министерстве.

Отметим, что Центр креативных технологий "Tumo" - это образовательный центр для подростков в возрасте от 12 до 18 лет, специализирующийся на технологиях и дизайне по специально разработанной образовательной программе. Он был отрыт в Ереване в августе 2011 года. Обучение в центре организовано по основным четырём направлениям: анимация, разработка игр, веб-разработка и цифровые средства массовой информации.