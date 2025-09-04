Четверг, 4 Сентября 2025 17:17

АрмИнфо. В Ереване по инициативе организации "Диалог культур стартует 5-я Международная биеннале художественной графики.

В рамках мероприятия будет представлено более 420 графических работ 213 художников из 48 стран мира, выполненных в различных техниках и стилях. Специальным гостем станет лауреат премии Queen Sonja Print Award, искусствовед Труде Гомнес Угельстад, которая в этом году возглавит жюри ереванского биеннале.

Торжественная церемония открытия мероприятия состоится 5 сентября, в 19:00, в центре HayArt.

Единственная Биеннале художественной графики в Армении и в регионе осуществляется при поддержке Всеармянского фонда <Айастан>, Центра HayArt, Французского института в Ереване, Института Гёте в Ереване и др. Главные партнеры мероприятия Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении и мэрия Еревана.