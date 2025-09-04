Четверг, 4 Сентября 2025 15:34

АрмИнфо. В Армении стартовали и в ближайшее время с широким размахом продолжатся работы по установке статуи Иисуса Христа.Об этом на своей странице в Фейсбук написал лидер партии "Процветающая Армения", известный бизнесмен Гагик Царукян.

Он отметил, что невзирая на просьбы многочисленных армян со всего мира принять участие в финансировании строительных работ, все вопросы, связанные с возведением статуи, депутат взял на себя.

"Я был вынужден отказаться от предложений финансовой помощи, так как наша семья приняла решение полностью покрыть расходы по проекту", - сказал Царукян.

При этом бизнесмен подчеркнул, что учитывая огромное желание людей стать участниками подобного процесса, он принял решение и поручил разработать механизмы, которые позволят каждому армянину из любой точки мира принять участие в строительстве: посадить дерево, принести ведро земли, положить камень и т.д.

"Будут созданы соответствующие возможности, и люди узнают, как можно реализовать своё желание", - сообщил он. Царукян выразил уверенность, что статуя Христа станет символом национального возрождения и внутреннего единства.

Напомним, что по инициативе Гагика Царукяна на горе Атис Котайкской области будет установлена 33-метровая статуя Иисуса Христа. Общая высота конструкции составит 101 метр. О намерении установить в стране статую Христа он заявил в январе 2022 года. Тогда же был объявлен конкурс, по результатам которого был отобран нынешний проект, который предусматривалось осуществить в течение трех лет. В начале июля того же года кабмин РА одобрил проект установки монумента.

Однако Армянская Апостольская Церковь, Министерство окружающей среды и Министерство образования, науки, культуры и спорта выступили против проекта. Основанием для подобной позиции послужило как отсутствие профессионального заключения по проекту, так и наличие на горе древней крепости-городища бронзового и железного веков.

Однако уже в мае текущего года Министерство окружающей среды дало положительное заключение по проекту с условием соблюдения ряда требований закона "Об особо охраняемых территориях". Об этом в ходе пресс- конференции сообщила пресс-секретарь партии "Процветающая партия" Иветта Тоноян. Она заверила, что при строительстве не пострадает ни один историко- культурный памятник.

Предполагается, что это будет самый большой монумент, посвященный Христу. К памятнику построят дорогу и 5- километровую "канатку", а у подножия горы появятся отели, кафе, рестораны и т.д.