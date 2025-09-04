Четверг, 4 Сентября 2025 15:11

АрмИнфо. Находящийся с официальным визитом в Бишкеке, спикер парламента Армении Ален Симонян на встрече с председателем Жогорку Кенеше Кыргызстана Нурланбеком Тургунбек уулу коснулся проблемы пленных и незаконно удерживаемых лиц в Азербайджане. Как сообщили в пресс-службе парламента Армении, Симонян также назвал важным вопрос, связанный с лицами, считающимися пропавшими без вести.

Согласно законодательному органу, данный вопрос был поднят спикером армянского парламента в ходе обсуждения армяно-азербайджанского мирного процесса.

В этой связи Нурланбек Тургунбек уулу отметил, что Кыргызстан приветствует декларацию, принятую в Вашингтоне, и парафирование мирного соглашения, добавив, что они окажут большое влияние с точки зрения установления прочного мира в регионе.

На встрече обсуждался широкий круг вопросов, касающихся как развития межпарламентских связей, так и представляющих взаимный интерес.

Напомним, что 8 августа, в Белом доме состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. В рамках этой встречи премьер- министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, направленную на урегулирование конфликта между Ереваном и Баку.

Отметим, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс- заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.