Четверг, 4 Сентября 2025 14:38

АрмИнфо. Правительство Армении меняет компанию, предоставляющую юридические и адвокатские консультации, для защиты интересов Армении в арбитражном деле Liormand Holdings Limited и др. против РА, которое ведет Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Арбитражный институт SCC).

<Необходимость принятия решения правительства обусловлена новыми обстоятельствами, возникшими после принятия постановления правительства РА от 21 августа 2025 года, которые в контексте выявленного конфликта интересов являются препятствием для сотрудничества с Arnold & Porter в настоящем арбитражном деле, исходя из необходимости обеспечения защиты интересов РА в рамках как государственной безопасности, так и иных текущих международно-правовых разбирательств с участием РА>, - говорится в постановлении кабмина РА от 4 сентября.

В сложившейся ситуации, поясняет аппарата премьера, выбор юридической фирмы Foley Hoag LLP, (тоже американской) предоставляющей юридические консультации, обусловлен рядом обстоятельств, в том числе тем, что предложение компании по качеству не уступает предложению Arnold & Porter, компания участвует в ряде других международных правовых процессов по защите интересов Республики Армения и является надежным партнером. Выбор обусловлен также тем, что в сложившейся ситуации она согласилась оказывать услуги по той же цене, что и Arnold & Porter (тогда как ранее она не была выбрана исключительно на основании представления более высокого ценового предложения).

Ранее Arnold & Porter за представление интересов Республики Армения в указанном деле запросила 3 250 000 долларов США, что не включает применимые налоги, установленные законодательством РА, гонорары экспертов, расходы на арбитражное разбирательство, расходы на перевод и печать, а также прочие расходы (транспортные расходы и расходы на проживание) и т.д.

Напомним, что 22 июля арбитраж в Стокгольме обязал правительство Армении воздержаться от применения недавно принятых парламентом поправок к законам "Об энергетике" и "Об органе по регулированию общественных услуг", а также от любых дальнейших шагов, направленных на экспроприацию ЭСА. После публикации решения арбитража государственные органы Республики Армения сделали ряд заявлений, отметив, что решения чрезвычайного арбитража не могут быть исполнены правительством Республики Армения, а для их исполнения на территории Республики Армения они должны быть признаны судами Республики Армения.

В связи с этим 29 июля 2025 года Самвел Карапетян и его семья вновь обратились в чрезвычайный арбитраж с просьбой внести изменения в решение, принятое 22 июля, и предоставить правительству Республики Армения дополнительные разъяснения о том, что последнее обязано исполнить арбитражное решение и восстановить статус-кво, существовавший на дату первого обращения инвесторов, а также обязать его представить отчет о предпринятых мерах по исполнению решения. 4 августа 2025 года чрезвычайный арбитраж принял решение не рассматривать вопрос о необходимости внесения изменений в ранее принятое решение, вновь заявив, что решение, принятое им 22 июля, уже подлежит обязательному и немедленному исполнению правительством Республики Армения.

11 августа 2025 года Самвел Карапетян и его семья официально инициировали международное арбитражное разбирательство против Республики Армения, чтобы привлечь Республику Армения к ответственности за экспроприацию ЗАО ЭСА.