Четверг, 4 Сентября 2025 13:31

АрмИнфо. Министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян 4 сентября на очередном заседании кабмина рассказал о <бонусах> получения цифровых прав и техпаспортов и представила проект, решения, нацеленный на решение вопросов техническго харакетра.

Министр напомнила, что 1 сентября вступило в силу постановление, позволяющий гражданам управлять транспортными средствами без физического наличия водительского удостоверения и свидетельства о регистрации. Нововведение касается только документов, выданных компетентными органами Республики Армения.

<С 1 сентября наши граждане, имеющие водительские права, освобождаются от обязанности иметь при себе пластиковые водительские права. До этого действовал принцип ответственности: если пластикового водительского удостоверения не было, то водители привлекались к административной ответственности. В настоящее время все цифровые водительские удостоверения уже сформированы в системе и доступны через систему идентификации>, - отметила она.

При получении документа впервые гражданин может выбрать пластиковую или цифровую версию. В случае выбора цифровой версии госпошлина уменьшается вдвое.

<Если человек предпочитает пластиковое водительское удостоверение или технический паспорт, он платит единоразовую плату, а в дальнейшем может пользоваться и цифровой версией>, - пояснила глава МВД министр.

Следует также отметить, что проект не исключает процесс физического наличия свидетельства о регистрации и водительского удостоверения, поскольку в условиях международного дорожного движения гражданин (водитель) Республики Армения, согласно международным обязательствам РА, должен физически (в форме карточки) иметь водительское удостоверение на право управления транспортным средством, а в случае управления транспортным средством, зарегистрированным в Республике Армения, также свидетельство о регистрации.