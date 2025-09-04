Четверг, 4 Сентября 2025 12:46

АрмИнфо. В Ереване стартуют дни великого армяно- американского писателя Уильяма Сарояна.

С 5 по 11 сентября Ереван буквально наполнится сарояновскими красками, где почитателям творчества писателя представится возможность познакомиться с рядом его редких, ранее неоопубликованных, произведений, картина, посмотреть театральные постановки, вдохновленные сарояновскими мотивами, принять участие в обсуждении его новых рассказов и др.

Данная инициатива осуществляется в Армении при содействии Посольства США и Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.

Одно из наиболее интересных общественности мероприятий - выставка ранее не экспонируемых 100 полотен писателя "Сарояновские цвета: за гранью слов" - состоится 5 сентября, в 11:00, в Музее литературы и искусства (билеты можно приобрести у входа) . В этот же день, в 17:00, в Ереванском государственном институте театра и кино пройдет вечер, посвященный кино- и театральному наследию Сарояна (вход свободный).

6 сентября, в 17:00, в Национальной картинной галерее состоится презентация сборника 22 ранее неопубликованных рассказа Уильяма Сарояна . Сборник составил директор Фонда "Сароян" Скотт Седракян. Армянское издание книги обеспечено холдингом "Антарес". 7 сентября, в 17:00, в Национальной картинной галерее, во время закрытия Ереванского книжного фестиваля состоится церемония награждения победителей литературного конкурса коротких рассказов имени Уильяма Сарояна. Победитель получит в качестве приза одно из оригинальных полотен Сарояна (вход свободный).

8 сентября, в Национальной библиотеке, в 14:00, пройдет дискуссия на тему "Литературное и культурное влияние Сарояна и армянские издательства". В этот же день, в 19:00, в Театре им. Г. Маляна покажут театральное представление по мотивам рассказа Сарояна "Поезда" Билеты можно приобрести у входа. 9 сентября , в 17:00, состоится вечер чтений впервые опубликованных рассказов Сарояна и их обсуждение в Американском университете Армении - в зале Акяна.

10 сентября, в 18:30, в ереванском офисе Всеармянского благотворительного союза (AGBU) пройдет дискуссия на тему "Влияние Сарояна на литературу, театр, кино, визуальное искусство нового поколения армянских искусствоведов".

По случаю "Сарояновских дней" директор Фонда "Сароян" Скотт Седракян отметил: "Мы безмерно рады привезти в Армению эти новые, уникальные материалы. Помимо представления этих редких работ, мы также разрабатываем программы, с помощью которых хотим донести до нового поколения смелый оптимизм Сарояна и его вечно актуальные взгляды>.