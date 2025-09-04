Четверг, 4 Сентября 2025 12:28

АрмИнфо. Арен Мкртчян назначен губернатором Лорийской области, Ваграм Хачатрян - Армавирской. Соответствующие решения приняты 4 сентября на заседании правительства.

Таким образом, Ваграм Хачатрян (ранее занимавший должность мэра Мецамора) сменит экс- главу региона Аргишти Мехакяна, который по решению премьера Никола Пашиняна был назначен врио руководителя общины Эчмиадзин. А Арен Мкртчян, который на днях сдал депутатский мандат от правящей фракции - сменит на посту губернатора Лори назначенного начальником полиции Арама Казаряна.