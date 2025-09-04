Четверг, 4 Сентября 2025 10:45

АрмИнфо. Азербайджан уже не скрывает свои притязания на Сюникскую область Армении.

Так, оккупационные азербайджанские власти в арцахском Гадруте установили карты с включением южной части Сюника в состав Азербайджана. На карте написано: "На страже наших священных границ". Карта уже облетела весь армянский сегмент социальных сетей.