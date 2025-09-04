Четверг, 4 Сентября 2025 10:43

АрмИнфо. Посол Ирана в Армении Мехди Собхани поддержал вашингтонские договоренности между Ереваном и Баку.

По словам дипломата, в соглашение между Ереваном и Баку включены пять принципов, которых придерживается Исламская Республика Иран, включая уважение национального суверенитета, уважение целостности границ, юрисдикцию, взаимность и нерушимость границ. В этом ключе он процитировал официальных лиц Армении, заявивших, что Ереван "не предпримет никаких шагов, противоречащих интересам Исламской Республики Иран и отношениям между двумя странами".

Касаясь вопроса связанного с транзитным коридором, дипломат заявил, что этот вопрос был лишь парафирован в 17-пунктном мирном соглашении между двумя странами и пока окончательно не подписан. По словам

Собхани, ни в документе мирного соглашения, ни в заявлении, подписанном двумя странами в Вашингтоне, не упоминаются транспортные маршруты или что-либо, называемое коридором, а обсуждается лишь открытие транспортных путей, которые обеспечат Азербайджану доступ к Нахичевани, а Армения, в свою очередь, будет связана с Джульфой в Иране по железной дороге.

"В тексте заявления между Азербайджаном и Арменией, детали которого должны быть обсуждены двумя странами в будущем, полностью учтены пять принципов, которых желает Исламская Республика Иран, включая уважение национального суверенитета, уважение целостности границ, юрисдикцию, взаимность и нерушимость границ, и поэтому нет никаких оснований для беспокойства по этому поводу", - заявил он в интервью Isca News

Собхани добавил, что Армения и США устно, а не письменно, договорились о регистрации в Армении армяно-американского совместного предприятия и определении оператора и инвестора для реализации проекта, который будет полностью определён в рамках национального суверенитета и юрисдикции Армении и будет регулироваться армянскими органами безопасности, паспортным контролем и таможенными процедурами. "Согласно соглашению, это будет своего рода операторство, а не владение маршрутом", - заметил он.

Высокопоставленный иранский дипломат привел в пример аэропорт Еревана, который принадлежит правительству Армении, и паспортный контроль, таможенные процедуры и проверки безопасности осуществляются правительством, однако управление аэропортом передано инвестиционной компании, добавив, что исходя из вышесказанного, выражения, используемые под названием "99-летняя аренда" для согласованного транзитного маршрута, некорректны.

Собхани заверил, что правительство Армении в ходе визита президента ИРИ заявило, что не предпримет никаких шагов, противоречащих интересам Исламской Республики Иран и отношениям между двумя странами, и что общая граница с Ираном имеет для них особое значение, и они не будут наносить ей никакого ущерба.

Посол Ирана в Ереване заявил, что общая граница между двумя странами является "границей надежды" и на протяжении всей истории была символом добрососедства между двумя странами, и подчеркнул: "Учитывая достигнутые соглашения, будущее отношений между двумя странами будет очень светлым и расширится дальше, чем прежде".

Дипломат заверил, что визит секретаря Совета национальной безопасности Армении в Тегеран всего через несколько дней после визита президента Ирана в Ереван с целью проведения переговоров по безопасности отражает понимание армянской стороной чувствительных вопросов Ирана. "В этом отношении состоялись очень хорошие переговоры, и обе страны находятся на пути к подписанию долгосрочного стратегического соглашения, в котором будут учтены все соображения",

- подытожил он.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире" из семи пунктов. Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом, окруженным Арменией, Турцией и Ираном. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания", 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.