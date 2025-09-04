Четверг, 4 Сентября 2025 10:42

АрмИнфо. Российская сторона считает обоснованным решение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о роспуске Минской группы по нагорно-карабахскому конфликту. Об этом заявила на брифинге на полях Восточного экономического форума официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что РФ наряду с другими членами ОБСЕ принимала непосредственное участие в принятии этого решения на основе правила консенсуса. "Считаем данный шаг обоснованным, оправданным ввиду кардинальных изменений обстановки в регионе", - отметила она, передает ТАСС.

"Инициатива о сворачивании минских институтов принадлежит Армении и Азербайджану. Министры иностранных дел этих государств обратились с соответствующим предложением 11 августа в ОБСЕ, подтвердив тем самым, что более в инструментарии Минского процесса Баку и Ереван не нуждаются. Напомню, что на протяжении всего периода работы Минской группы российское сопредседательство прилагало максимум усилий для решения поставленных задач в интересах примирения дружественных нам народов Азербайджана и Армении", - напомнила Захарова.

Минский процесс ОБСЕ был запущен в 1992 году для урегулирования карабахского конфликта, его основным элементом стала Минская группа, сопредседателями которой выступали Россия, США и Франция.