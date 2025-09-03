Среда, 3 Сентября 2025 21:18

АрмИнфо.Генеральный секретарь приветствовал Вашингтонскую декларацию Армении и Азербайджана, назвав ее потенциальным поворотным моментом. Об этом, как сообщает официальный сайт Совета Европы, бывший президент Швейцарии и генсек СЕ заявил в ходе еженедельного брифинга для заместителей министров.

По его словам, реализация Вашингтонской декларации может преобразить регион за счет примирения, стабильности и развития. <Этот мир должен быть построен на наших ценностях: демократии, правах человека и верховенстве закона>, - подчеркнул он. <Совет Европы будет стоять вместе с Арменией и Азербайджаном на пути к миру>, заявил он, не упомянув, что тоталитарный Азербайджан и не намерен придерживаться вышеперечисленных им <ценностей>.

Вместе с тем, генсек СЕ отметил, что послевоенный европейский и мировой порядок сталкивается с прямым силовым вызовом: в Украине затяжная и усиливающаяся война, на Южном Кавказе наступает долгожданный мир, на Балканах напряженность на грани, в Газе человеческая трагедия, которой не видно конца, а в Тяньцзине, на саммите Шанхайской организации сотрудничества, напоминание о том, что Западная Европа больше не является единственным центром притяжения и что Кавказ будет играть ключевую роль в формировании баланса сил в будущем.

<Эти кризисы требуют ясности и мужества>, - сказал Берсе депутатам - Совет Европы был создан для таких моментов>.